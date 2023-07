La privacy si sa è per tutti molto importante, anche se in parte si è consapevoli del rischio di esporre i propri dati online. È proprio questo l’obiettivo primario di whatsapp, quello di proteggere la privacy dei propri utenti. Whatsapp applica da tempo la crittografia end-to-end per garantire la sicurezza non solo dei messaggi, ma anche delle chiamate.

Con il suo sviluppo, l’app sta però raggiungendo livelli di privacy sempre maggiori. Le più recenti modifiche, ad esempio, hanno introdotto importanti funzionalità come il “lucchetto chat”. A cosa serve questa funzione? A proteggere le conversazioni private tramite una password, a bloccare la possibilità che qualcuno effettui screenshot della chat e ad offrire l’opportunità di mantenere la nostra presenza online riservata.

Qual è dunque l’ultimissima novità di Whatsapp?

Il servizio di messaggistica, che tutti noi utilizziamo praticamente ogni giorno, aggiunge nuove features con la possibilità di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti e il controllo della privacy. Il poter silenziare le chiamate degli sconosciuti ci offrirà quindi il controllo sulle chiamate indesiderate. Saranno finalmente filtrate quelle chiamate insopportabili da parte degli spam e bloccate le eventuali truffe, dando una completa protezione all’utente.

Le chiamate non compariranno affatto? Le chiamate saranno visibili nell’elenco chiamate, ma non faranno squillare il telefono. La funzione di controllo della privacy, invece, è in sostanza una guida che ci permette di scegliere e di impostare il nostro livello di privacy. Il controllo si attiva selezionando “avvia controllo” nelle impostazioni, dopodiché appariranno differenti funzioni per rafforzare la sicurezza dei messaggi, delle chiamate e soprattutto delle informazioni personali.

Il mondo del web non sarà mai al 100% protetto ma grazie a questi continui aggiornamenti Whatsapp ci rassicura e difende la nostra preziosa privacy.