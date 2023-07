Un trucco che davvero pochi utenti conoscono è stato svelato proprio in questi giorni, permettendo così ad una buona porzione di utenti che solitamente accede a WhatsApp, di iniziare ad utilizzare una delle funzioni più amate e richieste degli ultimi tempi.

Quanto vi raccontiamo lo abbiamo testato solamente su Android, non abbiamo la certezza risulti già valido anche su iOS, poiché non abbiamo avuto l’occasione di toccare con mano un iPhone. Sicuramente nel corso delle ultime settimane avete sentito parlare di messaggi effimeri, ovvero della possibilità di inviare messaggi autodistruttivi, per i quali è possibile impostare un limite temporale, al termine del quale il sistema automaticamente cancella il tutto, rendendolo inaccessibile (tra le altre cose, non è possibile effettuare screenshot né inoltri).

WhatsApp, ecco il trucco che dovete conoscere

Per molto tempo si è pensato che la funzione sarebbe stata introdotta successivamente, per poi scoprire inavvertitamente che già oggi gli utenti ne possono fruire sui propri dispositivi mobile, senza dover ricorrere a soluzioni particolari o di terze parti. L’unica cosa da fare, infatti, consiste nell’aprire l’applicazione di messaggistica istantanea e selezionare la chat che volete privatizzare.

Arrivati a questo punto, non vi resta che selezionare i tre puntini nella parte alta della schermata e poi dirigervi nella sezione Messaggi Effimeri. Al suo interno troverete la possibilità di impostare l’intervallo temporale, selezionandolo tra un minimo di 24 ore ed un massimo di 90 giorni, oppure anche di impostare la suddetta funzione estendendola anche ad altre chat.