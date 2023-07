Rabona Mobile, dopo il periodo nero la compagnia sta per rinascere dalle ceneri

Rabona Mobile, un operatore virtuale di telefonia mobile in Italia, ha recentemente affrontato una serie di problemi che hanno impedito ai suoi clienti di utilizzare vari servizi, tra cui l’invio di SMS, la connessione a Internet e, più recentemente, le chiamate vocali. Tutto ha avuto inizio a marzo ed è culminato con la disattivazione delle chiamate a giugno.

Rabona Mobile: la verità sulla situazione attuale

Rabona Mobile ha pubblicato una lettera aperta ai suoi clienti e alle associazioni dei consumatori, in cui spiega la situazione dal suo punto di vista. L’operatore accusa Vodafone e Plintron, l’aggregatore che fornisce l’infrastruttura di rete di Vodafone ai clienti di Rabona, di non aver rispettato i loro obblighi contrattuali. Rabona sostiene di aver pagato 18 milioni di euro a Vodafone per fornire condizioni tecniche migliori ai suoi clienti, ma che Vodafone ha risposto minacciando di interrompere il servizio.

Rabona ha anche accusato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) di non aver richiamato Vodafone e Plintron ai loro doveri. Secondo questa, Plintron ha iniziato a mettere in atto un piano di distacco unilaterale voluto da Vodafone, causando i primi disservizi ai clienti. L’operatore ha annunciato che il Tribunale di Milano ha accolto la sua richiesta di ricorso cautelare. Il giudice ha esaminato in modo preliminare il caso e ha stabilito che la richiesta dell’operatore è fondata. Ci sarà un processo per stabilire definitivamente chi ha torto e chi ha ragione, ma fino a quel momento, Plintron non può rifiutarsi di fornire i servizi a Rabona.

Questo caso evidenzia le complessità e le sfide che possono sorgere nel settore delle telecomunicazioni, in particolare per gli operatori virtuali che dipendono da altri fornitori per l’infrastruttura di rete. Mentre la situazione si sviluppa, sarà interessante vedere come Rabona, Vodafone, Plintron e Agcom risolveranno le problematiche e come questo influenzerà i clienti di Rabona.