PosteMobile appartiene alla categoria dei più diffusi operatori virtuali di telecomunicazioni, presenti su scala nazionale.

Esso, infatti, secondo alcune statistiche è riuscito ad accaparrarsi circa il 6,1% dei clienti del mercato.

Parliamo di utenti che prediligono la ricerca online per attivare le migliori offerte telefoniche disponibili al momento, e quelle con prezzi più competitivi e convenienti rispetto ad altri operatori.

E in questo contesto che PosteMobile propone ai suoi utenti offerte e promozioni sempre nuove, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenze.

PosteMobile, le promo dell’estate

Per il mese di Giugno, l’operatore virtuale, propone alcune importanti promozioni vantaggiose per questo periodo estivo.

Di seguito vedremo alcune di quelle più convenienti:

Creami Extra Wow 50×2, al prezzo di 8 euro al mese. Essa comprende:

Chiamate ed sms illimitati;

Connessione Internet 4G +, per 100 giga;

+, per Velocità di trasferimento dati pari a 300 mbps.

2. Creami Extra Wow 150, al prezzo di 8,99 euro al mese. Essa comprende:

Chiamate ed sms illimitati;

Connessione internet 4G+ , per 150 GB;

, per Velocità di trasferimento di 300 mbps.

3. Creami Extra Wow 300, al prezzo di 11,99 euro al mese. La promo offre gli stessi servizi delle altre due sopracitate ma con 300 giga di Internet.

4. PosteMobile super 20. E’ l’offerta ideale per coloro che utilizzano lo smartphone solamente per la navigazione su internet. Offre infatti a poter godere di 20 giga di Internet al prezzo di soli 4 euro al mese. Mentre per chiamate ed sms Il loro prezzo è a consumo.

Tuttavia per avere informazioni dettagliate circa le promozioni indicate. Si consiglia di rivolgersi al sito ufficiale di PosteMobile dove, oltre queste, troverete altre offerte che potrebbero fare a caso vostro.