WhatsApp, come ben risaputo, è un’app in costante aggiornamento alla ricerca di nuove funzionalità utili per i suoi oltre 2 miliardi di utenti.

L’ultima novità di casa Meta riguarda la cronologia delle chat e in particolare il loro trasferimento su altri dispositivo.

Al momento l’unico modo funzionante per non perdere le proprie chat di WhatsApp durante il cambio del dispositivo è effettuare ciclicamente un backup.

L’aggiornamento, disponibile per ora solo agli utenti di WhatsApp Beta, rivoluzionerà questa metodica rendendo il trasferimento delle cronologie più semplice e veloce ma sempre estremamente sicuro.

Cosa bisogna sapere sul trasferimento della cronologia tramite QR?

Il trasferimento della cronologia delle chat tramite codice QR è un metodo davvero innovativo di spostare i dati in modo veloce e in rispetto per la sicurezza e la privacy, poiché le chat saranno crittografate durante il passaggio.

Per capire se la novità è già disponibile sul tuo dispositivo non devi far altro che seguire dei semplici passaggi molto intuitivi. Innanzitutto è necessario aver installato l’ultima versione di WhatsApp sia sul vecchio dispositivo che sul cellulare dove si intendono trasferire le chat.

A quel punto non basterà altro che aprire l’app sul vecchio dispositivo, cliccare su Impostazioni-Chat-Trasferimento chat e se l’opzione è già presente apparirà il codice QR.

Eseguire lo stesso procedimento sul nuovo dispositivo e cliccare infine su Scansiona Codice QR. Una volta terminati tutti questi passaggi il trasferimento sarà avvenuto con successo.

Sfortunatamente in questa fase il trasferimento della cronologia delle chat è effettuabile solo tra due dispositivi che presentano lo stesso sistema operativo.