Nel corso della vostra vita in ambito mobile, siamo sicuri che almeno una volta vi è capitato di avere dei dubbi sull’effettivo stato della rete dell’operatore telefonico di cui siete clienti. La classica situazione, ad esempio, nella quale siete correttamente collegati all’antenna, ma non riuscite ad inviare messaggi o navigare in rete. Per capire se il problema è vostro o dell’azienda di riferimento, potete affidarvi a Downdetector.

Questi è un servizio totalmente gratuito fruibile direttamente tramite il sito ufficiale, e quindi raggiungibile da qualsiasi browser o sistema operativo (sia esso notebook, PC desktop, tablet, smartphone e similari). Egli funge da raccoglitore di segnalazioni da parte degli utenti della community, in altre parole mette a disposizione di tutti i report di malfunzionamento che altri consumatori hanno deciso di inviare nello stesso momento.

Down di Vodafone, WindTre, Iliad e TIM: come verificarlo

Una volta collegati, nella prima pagina potrete trovare un grafico su base temporale, all’interno del quale vengono mostrate tutte le segnalazioni inviate, suddivise per ora di riferimento. Queste sono il mezzo ideale per comprendere lo stato della connessione, infatti se venisse registrato un picco, sappiate che molto probabilmente vi trovate di fronte ad un disservizio.

Per comodità, inoltre, poco sotto è integrata una mappa satellitare che identifica la provenienza delle segnalazioni, così gli utenti possono sin da subito conoscere se i report provengono dalle zone vicine alla propria residenza, oppure sono globali.