I migliori smartphone sono in fortissimo sconto da Expert, la nuova campagna promozionale è in assoluto una delle più interessanti del periodo, e risulta essere davvero perfetta per tutti gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca del rapporto qualità/prezzo più conveniente su cui fare affidamento.

Spendere poco con Expert è davvero molto semplice ed alla portata di ogni singolo utente, proprio perché la disponibilità della campagna risulta essere estesa nei vari negozi sparsi per il territorio, senza vincoli o differenze. Coloro che invece volessero acquistare dal divano di casa, potranno ricevere la merce a domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo da aggiungere al listino.

Expert nasconde un buon volantino, ecco gli sconti

La variante estiva del Black Friday secondo Expert è raccolta in un volantino ben congeniato e ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, pronte a far risparmiare il singolo utente fino al 5 luglio 2023. Osservando prima di tutto la fascia alta della telefonia mobile, scopriamo la presenza di Samsung galaxy S23, disponibile oggi ad un prezzo che si aggira attorno ai 749 euro (da aggiungere anche il rimborso Samsung).

Non mancano ovviamente innumerevoli altri smartphone in promozione, ancora meglio se legati ad una fascia medio-bassa, come ad esempio Redmi Note 12 5G, Oppo A57s, TCL 30Se, Redmi Note 12, Honor X7, Oppo A96, Honor Magic5 Lite, Realme R10, Honor X8, Motorola Moto E13, Oppo Find X5 Lite e il recentissimo Realme 11 Pro+. I dettagli del volantino sono raccolti qui.