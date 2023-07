Euronics è una delle migliori realtà del territorio nazionale, rappresenta il giusto compromesso per coloro che sono alla ricerca di un’occasione per spendere poco, ma allo stesso tempo sono disposti a qualche piccolo compromesso per riuscire a raggiungere i prezzi più bassi della giornata.

Accedere alla campagna promozionale, come avrete potuto intendere, è leggermente più complesso del previsto, poiché risulta essere differente in relazione al socio di appartenenza, e quindi potrebbe essere necessario doversi recare in uno specifico negozio sul territorio. Il nostro consiglio resta sempre invariato, controllate il volantino del punto più vicino a voi.

Euronics, questi sono gli sconti da non perdere

La campagna promozionale di Euronics Dimo, intitolata Estatech, è attiva solo nei negozi di proprietà fino al 6 luglio 2023, e cerca di spaziare tra le tantissime occasioni disponibili tra le varie categorie merceologiche. Gli smartphone risultano essere coinvolti negli sconti, anche se marginalmente, poiché a tutti gli effetti troviamo riduzioni relativamente scarne, su modelli economici o non troppo recenti. L’unico top di gamma è il Samsung Galaxy S22, che comunque ha ancora oggi un costo di 679 euro.

Per il resto annoveriamo soluzioni del calibro del nuovo Realme 11 Pro, disponibile a 369 euro, ma anche Oppo Find x5 Lite a 349 euro, Honor 90 Lite (con in regalo le Honor Earbuds XS) a 294 euro, Motorola Edge 30 Neo finalmente a 299 euro, Redmi Note 12 Pro a 329 euro e altri ancora. Il volantino lo potete vedere anche sul sito ufficiale.