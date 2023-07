Dead Cells arriva finalmente su PS5, se lo hai acquistato per PS4 puoi averlo gratis

E’ finalmente arrivato anche per i possessori di una PS5 il gioco Dead Cells. All’inizio era stato rilasciata solo una versione per PS4, per questo motivo se hai già una vecchia copia puoi ottenere la versione per PS5 gratis.

Ma non finisce qui. Perché secondo quanto ha affermato la casa sviluppatrice, questa sarà una versione aggiornata che aggiunge funzioni come: “feedback tattile, trigger adattivi, feedback audio e nuovi tipi di illuminazione“, tutte cose che servono per interagire al meglio con il nuovo pad.

Attualmente è disponibile solo per utenti PlayStation, e non è stata ancora ufficializzata una data di uscita per Xbox. Il gioco è stato annunciato e rilasciato per la prima volta nel 2018 e da subito ha appassionato grandi e piccini. Infatti, il suo score su Metacritic ha una media dell’88% di commenti positivi. Un gioco considerato al pari di God of War, Marvel’s Spider-Man e tanti altri.

Uno dei giochi che più ha fatto scalpore

“Dead Cells mette alla prova le tue capacità di sopravvivenza su un’isola che è in continua evoluzione e apparentemente maledetta. Immortale ma paralizzato, la tua ultima risorsa è prendere il controllo di altri corpi per muoverti, esplorare e combattere“, recita la trama ufficiale del gioco, ma non si limita solo questo.

Attualmente assomiglia di più ad un “Roguevania“, una categoria che mescola vari elementi insieme e li amplifica in un mondo pieno di percorsi e abilità uniche, e non esiste nessun checkpoint. L’unica possibilità che hai di salvarti è quella di arrivare fino alla fine uccidendo il boss finale senza morire.