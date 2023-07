Auto, richiamato modello Ford per gravi problemi di sicurezza

La Ford Bronco è stata recentemente al centro di un richiamo di massa a causa di tre problemi di sicurezza molto gravi. Il primo problema riguarda le cinture di sicurezza, che sono così difficili da allacciare che molti conducenti non le usano. Questo problema ha portato al richiamo di 176.000 modelli di Bronco, dal 2021 al 2023. Vediamo gli altri.

Auto: le problematiche rilevate nei veicoli Ford

Il secondo problema riguarda il sistema di sterzo. Alcuni modelli di Bronco Wildtrak e Raptor presentano un componente incrinato nel sistema di sterzo che potrebbe rendere le auto incontrollabili. Questo problema riguarda solo 343 modelli, ma è molto più grave rispetto alle cinture di sicurezza. Ford ha chiesto ai proprietari dei veicoli interessati di non utilizzarli e sostituirà il pezzo gratuitamente.

Infine, c’è un problema con le ruote anteriori. A causa di un errore di produzione nello stabilimento Ford del Michigan, i bulloni delle ruote anteriori di 1.434 modelli di Ford Bronco e Ranger del 2023 non sono stati stretti correttamente. Questo ha portato alla caduta di almeno due ruote anteriori sinistre. Ford invierà una squadra mobile per serrare i dadi. (Come ben sappiamo, i bulloni delle ruote anteriori non stretti correttamente possono causare la caduta delle ruote, mettendo a rischio la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada.?

Questi richiami evidenziano l’importanza di un controllo qualità rigoroso nella produzione di veicoli. Anche un piccolo errore può avere conseguenze gravi per la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. Ford sta lavorando attivamente per risolvere i problemi e garantire la sicurezza dei suoi clienti.