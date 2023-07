Come per ogni piattaforma online, la maggior parte dei guadagni arriva attraverso le partnership pubblicitarie anche per YouTube, il noto colosso di proprietà Google infatti per ogni video che guardiamo, mostra un determinato numero di pubblicità che consente appunto all’azienda di ed anche al creatore del contenuto di guadagnare una somma di denaro.

Proprio questo contesto sta spingendo YouTube a prendere una decisione drastica ma molto importante, si va infatti verso il blocco della riproduzione video per coloro che sfruttano software adblocker, dunque i video non verranno più avviato se non previa disattivazione del blocco alle pubblicità presente nel browser utilizzato.

Primi test iniziati

YouTube sembra stia eseguendo un primo test per bloccare la riproduzione video per coloro che usano un adblocker, a provarlo è stato uno screenshot apparso su Reddit prima e poi le dichiarazioni di un portavoce dell’azienda a TheVerge, come potete ben vedere il banner attesta che “il player verrà bloccato dopo tre video”: “Sembra che tu stia utilizzando un ad blocker”, “La riproduzione video verrà bloccata a meno che non consentirai gli annunci su YouTube o disabiliterai l’ad blocker”.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del portavoce, eccole riportate di pari passo: “Il rilevamento degli ad blocker non è una cosa nuova e altri servizi chiedono regolarmente agli spettatori di disabilitarli. Prendiamo molto sul serio la disabilitazione della riproduzione e disabiliteremo la riproduzione solo se gli spettatori ignoreranno le nostre richieste ripetutamente. Nei casi in cui gli spettatori ritengono di essere stati falsamente contrassegnati come utenti di ad blocker, possono condividere questo feedback facendo clic sul link apposito nell’avviso”.