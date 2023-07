Se volete tenere d’occhio l’entrata della vostra abitazione, la stanza dei vostri bambini, il vostro ufficio, oggi abbiamo un prodotto che fa per voi. Stiamo parlando della Smart Camera Xiaomi.

Quest’ultima è attualmente in offerta sulla piattaforma Amazon, a soli 31.95 euro invece di 54.99 euro, scontata del 42%.

Smart Camera Xiaomi scontata del 42%

Avere una smart camera collegata al proprio telefono è sicuramente molto comodo per tenere sotto controllo una o più stanze della propria abitazione o del proprio ufficio. Questa smart camera dispone di una visione notturna a colori in condizioni di scarsa illuminazione, guarda i video a colori completi anche con scarsa illuminazione.

Rileva il movimento umano grazie all’AI inoltre l’algoritmo filtra i movimenti non validi come per esempio quelli dei nostri amici a quattro zampe. Avrete una visione a 360° che garantirà una protezione completa della casa e possibilità di installarla in posizione verticale o capovolta.

Non dimentichiamo la crittografia completa per la protezione della privacy, archiviazione Cloud sicura con l’utilizzo dell’ Advanced Encryption Standard. Si aggiunge a tutto ciò la chiarezza del 2K che ingrandisce sugli oggetti e cattura dettagli più chiari grazie alla larga apertura F1.4 che assicura un assorbimento adeguato della luce. Seguite questo link per maggiori dettaglio sul prodotto.