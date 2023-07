Un trucco inedito ed esclusivo vi aspetta direttamente su WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea permette infatti di accedere direttamente ad una delle funzioni più attese degli ultimi mesi, nascondendola nei meandri dei menù messi effettivamente a disposizione dell’oltre un miliardo di utenti.

Sicuramente nel corso degli ultimi mesi avete sentito parlare di messaggi effimeri, questo corrispondono esattamente alla possibilità di inviare file, testi o simili, con un limite temporale di scadenza, al termine del quale si assiste alla completa cancellazione dal server di WhatsApp stessa. Una soluzione molto apprezzata che funge da chioccia alla privacy dei consumatori, impedendo la diffusione dei messaggi, in quanto è vincolato l’inoltro o anche lo screenshot (catturare lo schermo).

WhatsApp, con questo trucco la vostra vita è semplificata

Il trucco che vi semplifica la vita, ed innalza la privacy, permette di fruire dei messaggi effimeri sin da ora, senza vincoli, né comunque la necessità di installare software di terze parti. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, non dovete fare altro che aprire una qualsiasi chat di WhatsApp e premere i tre puntini nella parte alta; dalla nuova schermata potrete poi selezionare la voce Messaggi Effimeri, dove trovare l’intervallo temporale da settare per controllare il termine ultimo prima della cancellazione del messaggio stesso. Di base questi potrà essere impostato da un minimo di 24 ore, fino ad un massimo di 90 giorni, con possibilità di estendere il tutto anche su altre chat, differenti da quella aperta.