TEMOLA Aspirapolvere Per Auto Ricaricabile

La piattaforma Amazon sta proponendo un coupon del 50% per un aspirapolvere per auto ricaricabile con filtro marca Temola.

Si tratta di un piccolo aspirapolvere portatile, compatto e molto potente, che ci aiuterà a tenere la nostra automobile pulita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon: coupon del 50% per un aspirapolvere auto

L’aspiratore auto TS10 adotta un motore potente ad alta potenza da 120 W, ruota a una velocità massima di 36000 PM al minuto, fino a una potenza di aspirazione di 9000 PA. Mantieni la tua auto pulita a livello professionale con questo aspirabriciole senza fili potente, che può assorbire rapidamente e in modo pulito tutto lo sporco o i detriti, inclusi peli di animali domestici, frammenti di carta, polvere, cenere, ecc.

Questo prodotto è progettato per manovrabilità, facile pulizia e conservazione. A soli 0,88 libbre, all’incirca il peso di un bicchiere d’acqua. Senza cordone, dotato di una borsa con coulisse, lo stoccaggio è semplice. Puoi facilmente utilizzare questo mini aspirapolvere senza fili in auto, ufficio, scale, cucina o in qualsiasi angolo difficile da raggiungere.

Questo aspirapolvere piccolo è dotato di 2 diversi tipi di accessori per ottenere un’aspirazione efficiente e una pulizia profonda. È inclusa una borsa con coulisse per riporre facilmente l’aspirapolvere per auto e questi accessori per l’aspirapolvere. Attualmente è proposto a 39.99 euro con un coupon del 50% valido fino al 31 agosto 2023. Seguite questo link per maggiori informazioni.