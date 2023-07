Smartphone, attento all'impostazione che prosciuga i soldi senza che tu lo sappia

La tecnologia mobile ha reso la nostra vita più comoda in molti modi, ma può anche portare a problemi inaspettati se non siamo attenti. Un esempio è la funzione NFC (Near Field Communication) presente su molti smartphone moderni. Questa funzione consente la comunicazione tra dispositivi a breve distanza e può essere utilizzata per effettuare pagamenti elettronici. Tuttavia, se lasciata attiva, può portare a perdite di denaro non autorizzate dal tuo conto.

Smartphone: il colpevole è l’NFC!

I truffatori hanno trovato il modo di sfruttare la funzione NFC a loro vantaggio. Girano con un lettore POS NFC e si avvicinano alle tasche o alle borse delle persone, sicuri che custodiscano i cellulari su cui è attiva la funzione NFC, sottraendo così soldi. Con questa tecnica possono scalare fino a 30 euro al giorno, cifra spendibile senza la necessità di inserire password o PIN.

Per evitare tale situazione spiacevole, è necessario disattivare manualmente l’impostazione NFC che nella maggior parte dei casi è sempre attiva. Generalmente, basta tirare giù il menù a tendina e “spegnere” questa funzione o in alternativa andare in “Impostazioni”, trovare la voce NFC e disattivarla.

Questa pratica illegale funziona non solo con gli smartphone ma anche con le carte di credito/debito che hai nel tuo portafoglio. In questo ultimo caso, ti basterà solo acquistare dei portacarte schermati che le proteggono efficacemente. È importante essere consapevoli di queste potenziali truffe e prendere le misure necessarie per proteggere i propri dati finanziari. Ricorda, la sicurezza dei tuoi dati personali e finanziari è sempre una priorità.