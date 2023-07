Monete di valore, molte appartengono al passato ma possono ancora farci sognare

Il mondo della numismatica è affascinante e ricco di sorprese. Ad esempio, non tutte le monete da 2 euro hanno lo stesso valore. I Paesi dell’Eurozona, insieme ai Principati di Andorra e di Monaco, alla Città del Vaticano e a San Marino, possono emettere due monete celebrative ogni anno. Queste monete hanno la stessa faccia, con l’indicazione del valore, ma il retro varia a seconda del motivo di celebrazione scelto da ogni Stato. Alcune di queste monete sono diventate così rare che il loro valore è salito notevolmente, in alcuni casi fino a 2mila euro.

Monete di valore: alcune tra le più ambite

Per determinare il valore effettivo di queste monete, è necessario rivolgersi a esperti di numismatica. Ad esempio, il portale spagnolo Flooxer Now ha selezionato le edizioni limitate più pregiate, emesse a partire dal 2004. Tra queste, c’è la moneta da 2 euro che San Marino ha coniato 18 anni fa in onore dello storico e numismatico Bartolomeo Borghesi, con una tiratura di 110mila pezzi. Queste monete potrebbero valere fino a 200 euro.

Nel 2005, la Città del Vaticano ha coniato una moneta per la 20esima Giornata Mondiale della Gioventù, con una tiratura di 100mila pezzi, raffigurante la cattedrale di Colonia. Il valore di questa moneta potrebbe arrivare fino a 300 euro.

Questi esempi dimostrano come la numismatica possa trasformare oggetti di uso quotidiano, come le monete, in preziosi collezionabili. Tuttavia, è importante ricordare che il valore di una moneta è determinato da vari fattori, tra cui la rarità, la condizione e la domanda del mercato. Pertanto, se si possiede una moneta che si ritiene possa avere un valore significativo, è consigliabile consultare chi di mestiere.