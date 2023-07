Gli enigmi per la mente rientrano nella categoria dei contenuti più diffusi su internet. Si tratta di piccoli esercizi mentali, brevi enigmi presentati per lo più sotto forma di immagine, utili per mettere alla prova le capacità di osservazione, risoluzione di problemi e attivazione mentale. Essi inoltre, risultano anche molto piacevoli da risolvere, in quanto, se portati a termine, soprattutto in breve tempo, rilasciano un piacevole stato di soddisfazione per se stessi.

Enigmi del web: Ecco gli effetti positivi

Fare enigmi per la mente, al di là di quelli proposti dalla rete, è un’attività davvero molto importante per mantenere il nostro cervello attivo e in continuo allenamento.

È stato riscontrato infatti, che questi producono effetti positivi sotto vari punti di vista.

Garantiscono un miglioramento delle nostre capacità di problem solving, ovvero di risoluzione dei problemi. In quanto ci spingono ad osservare una situazione sotto vari punti di vista, e dopo un’attenta valutazione scegliere le strategie più idonee da applicare a seconda della situazione.

ovvero di risoluzione dei problemi. In quanto ci spingono ad osservare una situazione sotto vari punti di vista, e dopo un’attenta valutazione scegliere le più idonee da applicare a seconda della situazione. Miglioramento della memoria e delle capacità cognitive. In quanto la mente, proprio come ogni parte del corpo, se allenata costantemente, riesce a migliorare sempre di più le sue prestazioni, tra cui appunto anche la memoria.

e delle In quanto la mente, proprio come ogni parte del corpo, se allenata costantemente, riesce a migliorare sempre di più le sue prestazioni, tra cui appunto anche la memoria. Mantenere attiva la mente . Gli enigmi per il cervello ci spingono a riflettere, pensare. La mente si mantiene attiva, e ciò comporterà effetti positivi in ogni area della nostra vita. Inoltre tali enigmi sono considerati un ottimo esercizio per lo sviluppo del QI.

. Gli enigmi per il cervello ci spingono a riflettere, pensare. La mente si mantiene attiva, e ciò comporterà in ogni area della nostra vita. Inoltre tali enigmi sono considerati un ottimo esercizio per lo sviluppo del Riduzione delle stress e miglioramenti dell’umore. È stato infatti riscontrato che dedicarsi per qualche momento al giorno a questi “piccoli giochi“, aiuta a ridurre lo stress, soprattutto quello mentale. Inoltre la piacevolezza che si prova nel risolverli e la soddisfazione che ne deriva, inconsciamente ci rendono anche più positivi, oltre che più produttivi.

Trova la E nascosta

Tra i “giochi” mentali che attualmente stanno spopolando sulla rete, uno tra i più diffusi e quello mostrato in questo articolo.

Seppur sembra impossibile notarlo a prima vista, in questa immagine in cui appaiono solo B, è nascosta una E.

Provate a trovarlo in 15 secondi, il tempo record necessario per mettere in pratica le vostre capacità cognitive, di osservazione e risoluzione di problemi.

Infatti, proprio per enigmi di questo tipo, anche la velocità di visualizzazione risulta essere molto importante. La capacità di osservare i dettagli in maniera rapida ed efficace.

Provate a mettervi alla prova e a cercare la E nascosta. Inoltre, se vi concederete qualche breve momento al giorno per queste attività, non potrà farvi che bene.