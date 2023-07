Codice della strada, il Governo approva le novità per migliorare la sicurezza

Il Governo ha approvato la bozza per le nuove regole utili per il codice della strada. Il provvedimento comprende tolleranza zero per i trasgressori, proprio come dimostrano le principali novità nel disegno di legge.

Codice della strada, ecco quali sono le regole principali che sono state approvate dal Governo

Tra le principali novità ci sono quelle che riguardano la guida in stato di ebrezza. Chiunque sarà sorpreso infatti a guidare con un’alterazione dovuta all’alcol, potrà incorrere nella sospensione della patente fino ad un massimo di tre anni. Tutti coloro che sono stati condannati già in precedenza per via di tale infrazione, hanno l’obbligo di non assumere alcolici prima di mettersi alla guida. Tutto ciò varrà per due o tre anni in base al reato commesso. Inoltre andrà installato il cosiddetto Alcolock, il quale impedisce al motore di avviarsi se il tasso alcolemico del guidatore risulta superiore allo zero.

Per chi guiderà invece sotto l’effetto di droghe, scatterà il ritiro immediato di patente e il divieto di poterla conseguire per tre anni. I minorenni sorpresi invece alla guida senza patente, avranno il divieto di poterla conseguire fino al 24esimo anno di età.

Usare il cellulare in auto potrebbe invece portare alla sospensione della patente da 7 a 15 giorni se si possiedono meno di 20 punti. Se tutto ciò dovesse comportare un incidente stradale, la sospensione della patente raddoppierà. Le stesse sanzioni saranno applicate per alcune violazioni pericolose come andare contromano, sorpassi azzardati, mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza per i bambini e superamento dei limiti di velocità.

Queste sono solo alcune delle novità, ma di certo tra le più importanti del codice della strada.