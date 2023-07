“Ciao mamma. Questo è il mio numero di telefono nuovo, vuoi salvarlo e inviarmi un messaggio su whatsapp?”, un semplice messaggio che potrebbe arrivare a tutti e a cui tutti potremmo credere benché sia una truffa.

Questo raggiro è stato segnalato da molteplici persone insospettite che hanno segnalato l’ingannevole truffa, preoccupati per coloro che potrebbero diventarne vittime.

Perché questa truffa? Cosa vogliono ottenere?

È un raggiro ideato per sfruttare l’empatia dell’utente e la preoccupazione che qualsiasi genitore avrebbe per i propri figli. Cosa succederebbe quindi se si rispondesse? La persona potrebbe compiere azioni che potrebbero provocare danni finanziari o addirittura compromettere la sicurezza online dei propri dati!

La tattica utilizzata è quella di cercar di far rispondere la vittima immediatamente e farla preoccupare chiedendo ulteriori dettagli, dando inizio alla truffa, magari sostenendo di aver bisogno di denaro per un’emergenza improvvisa.

Come ci si può difendere? Per non cadere in questa truffa basta seguire dei consigli molto semplici: innanzitutto bisogna mantenere la calma e analizzare la situazione; il passo successivo è quello di identificare l’identità del contatto, magari effettuando una telefonata per assicurarsi della veridicità del numero; non dovete, soprattutto, dare assolutamente informazioni sensibili e personali come numeri di carta di credito, informazioni finanziarie o password; infine, segnalate e bloccate il numero per evitare ulteriori tentativi di truffa.

Quindi, qualsiasi messaggio vi arrivi che vi possa apparire sospetto mantenete la calma e prestate molta attenzione e, magari, seguite i nostri suggerimenti. Ricordate che esistono altri tipi di truffe, non fatevi ingannare.