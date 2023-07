Android Auto, rallentamenti improvvisi se usate queste app

Gli utenti che amano il mondo Android, non valutano solo l’utilizzo del loro smartphone in merito al celebre sistema operativo. Gli appassionati infatti cercano di utilizzare la piattaforma anche mentre sono alla guida, per garantire sicurezza avendo allo stesso tempo connesso l’intero sistema dello smartphone alla propria auto.

Tutto ciò è possibile con il software Android Auto, dedicato ai sistemi di infotainment presenti nelle automobili moderne. Più specificamente ci sono diverse versioni della piattaforma disponibili, con le ultime che stanno cercando di risolvere alcuni problemi appartenenti alle precedenti. Durante l’ultimo periodo sarebbero state molte le segnalazioni che avrebbero riguardato un malfunzionamento abbastanza duro da digerire. Android Auto infatti rallenterebbe in maniera vistosa durante l’utilizzo di alcune applicazioni molto famose.

Android auto rallenta: ecco con quali applicazioni si presenta il problema

Secondo quanto riportato dall’esperienza diretta di diversi utenti, negli ultimi mesi l’interfaccia di Android Auto avrebbe subito dei rallentamenti vistosi.

Il tutto sarebbe da attribuire all’utilizzo di alcune applicazioni in particolare, soprattutto quelle di navigazione come Google Maps e Waze. Diverse persone però avrebbero riferito di tanti rallentamenti avvenuti durante l’utilizzo dell’applicazione dedicata alla musica, Spotify. In realtà tutto si verificherebbe con quest’ultima aperta insieme ad una delle due applicazioni di navigazione.

Questa problematica sembra prescindere dal modello di automobile, per cui si tratta di un problema noto e generale di Android Auto. Diverse persone sono riuscite parzialmente a risolvere disattivando le limitazioni della batteria, non lasciando che il sistema sospendesse in maniera automatica alcuni processi.

Altre persone invece hanno risolto con le versioni precedenti delle applicazioni imputate, ma si attende comunque un aggiornamento.