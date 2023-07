WinGPT, ora anche Windows è dotato di ChatGPT

Nell’era della tecnologia moderna, un programmatore ha fatto un passo indietro nel tempo, creando un client di ChatGPT per Windows 3.1. Questo software unico, chiamato WinGPT, è scritto in linguaggio C, utilizza le API standard di Windows e viene compilato con Open Watcom v2. È compatibile con le versioni 16 bit o 32 bit di Windows 3.1 o versioni successive, il che significa che può essere eseguito anche su Windows 95, Windows 98 e Windows 7.

WinGPT: OpenAI arriva anche su Windows 3.1

Per funzionare correttamente, WinGPT richiede la presenza di Winsock, la libreria necessaria per utilizzare i protocolli di rete TCP/IP. Il programmatore ha spiegato che l’AI si connette direttamente all’API di OpenAI tramite TLS 1.3, eliminando la necessità di un proxy su una macchina moderna per terminare il TLS.

Nonostante l’innovazione, l’autore ha avvertito che il programma non è sicuro. Tuttavia, per coloro che utilizzano ancora un PC con Windows 3.1, questo non dovrebbe rappresentare un problema significativo. La creazione di WinGPT non è stata priva di sfide, tra cui la necessità di creare un’icona per il programma. Per fare ciò, il programmatore ha utilizzato il vecchio Borland Image Editor, descritto come un “semplice clone di Microsoft Paint che crea file ICO”.

Questo non è il primo software retrò creato dallo sviluppatore. In passato, ha lavorato su Windle, un clone del popolare gioco Wordle, anch’esso sviluppato per Windows 3.1. Questi progetti dimostrano come la tecnologia moderna possa essere adattata per funzionare con sistemi operativi più vecchi, offrendo un’esperienza unica e nostalgica per gli utenti. Nonostante le sfide, questi progetti dimostrano che la programmazione e lo sviluppo di software possono essere un’arte versatile e creativa, in grado di collegare il passato e il presente in modi sorprendenti.