WhatsApp: se non vedete l'ultimo accesso, ecco come si stanno nascondendo

Sono numerosi gli utenti che si imbattono in un account WhatsApp che non mostra il suo ultimo accesso nella piattaforma di messaggistica. In realtà è tutto molto semplice da capire, dato che esiste un’opzione dedicata che qualcuno magari non ha mai scoperto negli ultimi anni.

Non vedete l’ultimo accesso di qualcuno su WhatsApp? Tutto è presto spiegato, ecco il perché

La situazione è molto comune: sono molte le persone che notano che altri utenti su WhatsApp non mostrano il proprio ultimo accesso. In realtà ognuno può scegliere se renderlo visibile o meno, il tutto grazie alle funzionalità che WhatsApp rende disponibili.

La persona che avete notato potrebbe aver deciso di evitare qualsiasi tipo di fastidio, nascondendo l’ultima volta in cui è entrata su WhatsApp. Magari si tratta di un utente che si serve del suo account anche per lavoro e che quindi non vuole essere scocciato visti i suoi impegni giornalieri.

Nel caso in cui la scelta dovesse essere della persona che avete notato, potrete fare poco quanto nulla. Sappiate però che neanche l’utente in questione potrà sapere quando voi siete entrati per l’ultima volta su WhatsApp. Una volta scelta questa opzione nelle impostazioni, sarà inevitabile non vedere l’ultimo accesso anche degli altri.

Se siete voi invece ad aver disattivato il vostro ultimo accesso, di conseguenza, è normale che non vediate neanche quello di altri utenti.

In realtà si tratta di un’opzione relativa all’ultimo accesso, la quale è disponibile nella scheda privacy di WhatsApp da diversi anni. Se ve l’eravate persa, adesso ne siete a conoscenza.