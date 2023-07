Un ricercatore ha recentemente fatto una scoperta agghiacciante, grazie al report pubblicato direttamente da TorrentFreak, la community è venuta a conoscenza di un mercato sommerso su Telegram, che permetterebbe agli utenti di avere tra le mani le chiavi DRM per guardare Sky gratis.

Il sistema andrebbe ad affiancarsi al più conosciuto e diffuso mondo dell’IPTV, e permetterebbe di ottenere le chiavi di accesso ai canali della pay TV di Murdoch. Il tutto sarebbe possibile grazie alle cosiddette DRM, ovvero il token che permette di sbloccare i canali (la piattaforma si basa su Microsoft PlayReady DRM), chiavi di decrittazione che aprono in pochissimi secondi le porte d’accesso a Now TV.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, così avrete le offerte Amazon sul vostro smartphone, con i nuovi codici sconto e tanti prezzi bassi.

Sky GRATIS, come gli utenti hanno accesso a Now TV

Le suddette chiavi sono risultate essere in vendita su Telegram, con prezzi che oscillano fino a 2000 euro (ma vengono offerte versioni di prova gratuite); lo stesso ricercatore ha “testato” il servizio, riuscendo a vedere i canali di SkySport, con una sorpresa finale. Il flusso in streaming non proveniva direttamente da PlayDream, la piattaforma di cui vi parlavamo prima, ma da Widewine, un servizio di Google legato ai dispositivi Android e Android TV (con il quale è possibile vedere tutti i canali dei film e delle serie TV).

Immediata è partita la segnalazione a Sky, sottolineando che tutte le piattaforme di Sky Go risultano essere compromesse; l’azienda, stando a quanto trapelato, conosce il problema da inizio Gennaio 2023, decidendo di non confermare la falla per tutelare tutti i provider.