Il debutto del primo smartphone pieghevole di OnePlus si avvicina. Il brand ha confermato che il device vedrà la luce nel terzo trimestre dell’anno ma non è ancora stata comunicata una data ufficiale di lancio.

Tuttavia, le informazioni a riguardo si stanno intensificando, confermando che l’annuncio potrebbe essere imminente. Grazie all’instancabile lavoro dei leaker come Steve Hemmerstoffer, noto nel settore con il nome di Onleaks, possiamo scoprire tutti i dettagli su OnePlus V Fold.

Stando a quanto emerso in rete, OnePlus V Fold si preannuncia come un vero e proprio top di gamma. Saranno presenti due display, uno esterno e uno interno pieghevole per permettere di utilizzare lo smartphone sia da chiuso che da aperto.

OnePlus V Fold sarà il primo smartphone pieghevole dell’azienda che potrà contare su un hardware da top di gamma assoluto

Il pannello esterno sarà un AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate di 120Hz. Passando al pannello interno, il display sarà un AMOLED da 7,8 pollici dotato di una risoluzione da 2K e refresh rate di 120Hz. OnePlus ha lavorato molto sul design, tanto che le cornici saranno estremamente sottili, rendendo slanciato il device.

Passando al comparto fotografico, le informazioni si fanno meno precise. Possiamo ipotizzare che OnePlus V Fold potrà contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP, una lente ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 64MP. La fotocamera frontale dello schermo esterno sarà da 32MP mentre quella dello schermo interno sarà da 20MP. Come per i top di gamma del brand, il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Hasselblad.

Il SoC del primo smartphone pieghevole di OnePlus sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagnato da fino a 16GB di RAM e 256GB di memoria interna. Completerà la dotazione una batteria da 4.800mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. Passando al lato software, sarà presente l’interfaccia proprietaria OxygenOS 13.1 basato su Android 13.