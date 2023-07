Netflix continua a far infuriare i fan di tutto il mondo con le continue cancellazioni di serie TV. Spesso, infatti, capita che il gigante dello streaming decida di terminare il progetto di una Serie TV , nel caso in cui questa non riesca a raggiungere il successo sperato. Tuttavia, alcuni di questi show, godono comunque di una fetta di pubblico consistente e fortemente appassionato che deve appunto subire la delusione di veder cancellato la propria serie del cuore terminata, nel peggiore dei casi, con un finale inatteso o questioni irrisolte.

Ecco le serie TV che hanno suscitano importanti reazioni da parte dei fan per la loro cancellazione.

Netflix: Ecco le serie che non vedremo più

THE OA

La cancellazione della serie ha causato moltissimi reclami da parte di fan di tutto il mondo. La serie doveva essere prorogata per 5 stagioni, ma invece Netflix ne ha consentito la realizzazione solamente delle prime 2. The OA è incentrato sul personaggio di Prairie Johnson, una ragazza cieca e scomparsa che ritorna, tutto a un tratto, dopo ben sette anni e con la vista. Lo show sarebbe stato cancellato in quanto molto costoso, e non è inoltre riuscito ad ottenere un sufficiente livello di visualizzazioni. Tuttavia i fan si sono opposti a questa decisione, organizzando persino delle petizioni per l’acquisto di un manifesto digitale, per il ritorno di THE OA, destinato alle strade di Time Square.

FATE: THE WINX SAGA

Il live action del famoso cartone animato è stato ufficialmente cancellato dopo solo due stagioni. Le motivazioni sono da associare ancora alla scarsa popolarità della serie, anche se per ben 5 settimane Fate era riuscita a rimanere tra la top 10 delle serie tv Netflix più viste del momento. La notizia ha fatto indignare i fan, che si aspettavano comunque una fine di stagione migliore. In quanto, sembra che l’ultima puntata mandata in onda dalla piattaforma, sia terminata con un finale che ha lasciato alcune questioni irrisolte.

THE WARRIOR NUN

Anche The Warrior Nun ha subito la cancellazione da parte di Netflix. La serie è incentrata sulle vicende di Alba Baptista, una donna che si sveglia in un obitorio e scopre di avere dei poteri magici. Questa ha ottenuto un grandissimo successo da parte dei fan che hanno reso virale l’hashtag #SaveWarriorNun. A quanto pare non sembra essere stato sufficiente, e lo show si è interrotto dopo solo due stagioni. Tuttavia, forse è ancora presto per demoralizzarsi, in quanto pare che lo show stia cercando una nuova casa di produzione.

THE SOCIETY

Anche The Society viene cancellato dalla piattaforma dopo solo un’unica stagione. La serie racconta di un gruppo di ragazzi che di ritorno da una gita scolastica trovano la loro città completamente vuota. Si trovano così costretti a instaurare una forma di società legale al fine di preservare un’esistenza comune e pacifica.

Pare che lo show non abbia raggiunto il successo sperato, anche se l’ultima puntata della prima stagione è terminata con un colpo di scena che aveva convinto i fan della realizzazione di una seconda stagione.

I’M NOT OKAY WITH THIS

Il nostro addio anche a “I’m not okay with this“. La serie è incentrata sulla vita di Sydney una liceale che, dopo il suicidio del padre, scopre di avere dei super poteri. Su Netflix troviamo solamente la prima stagione, che nonostante si sia conclusa con la morte inaspettata di un personaggio, scena che ha indubbiamente sconvolto i fan, sembra non avrà un continuo. Insomma un’altra storia rimasta in sospeso.