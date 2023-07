Le radiazioni emesse dagli Smartphone sono, da sempre, uno degli argomenti più dibattuti e che suscitano una maggiore preoccupazione da parte delle persone. Anche se, molto spesso, può capitare di dimenticarsene totalmente.

In quanto, nel momento dell’acquisto di un nuovo telefono cellulare, difficilmente ci si mette a valutare della quantità effettiva di radiazioni emesse da quest’ultimo, argomento che si tende sempre in qualche modo ad evitare ma, ci si concentra di più sulle funzioni e sulle caratteristiche del dispositivo.

Radiazioni Smartphone e i loro effetti sull’uomo

Tuttavia, con il continuo sviluppo tecnologico, la connessione al 5G, e soprattutto per il fatto che gli Smartphone, ad oggi, sono diventati parte integrante della vita di ognuno, in quanto utilizzati anche per diverse ore consecutive al giorno, ne deriva che, la questione radiazioni, sia da tenere particolarmente sotto controllo. Infatti queste, secondo alcuni studi, risultano essere particolarmente dannose per la salute della testa e del corpo dell’uomo.

È stato riscontrato, che i modelli di cellulare più pericolosi sono quelli appartenenti a marchi cinesi. Al contrario, Samsung, il marchio sudcoreano, risulta essere quello tra i più sicuri. Una notizia particolarmente interessante se si considera che, solamente un anno prima, nella lista degli smartphone più pericolosi a livello radioattivo, vi erano anche alcuni modelli di Samsung.

Il livello di emissione di radiazioni massimo concesso per i dispositivi mobili è di 0,66 watt per chilogrammo. Ma alcuni modelli presenti sul mercato, sembrano superare del doppio o persino del triplo tale dato.

La classifica degli Smartphone

Di seguito, riportiamo una classifica aggiornata dall’ ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni Bundesamt für Strahlenschutz, dei modelli di smartphone attualmente considerati tra i più pericolosi per la salute dell’uomo.

Xiaomi Mi A1;

Mi A1; Xiaomi Mi 10 Max;

Mi 10 Max; One Plus 6T;

6T; HTC U12 Life;

U12 Life; Xiaomi Mi Mix 3;

Mi Mix 3; Xperia XA2 Plus;

XA2 Plus; Google Pixel 3 XL;

3 XL; Xiaomi Mi 9/9 SE;

Mi 9/9 SE; IPhone 7;

7; Xperia XZ1 Compact;

XZ1 Compact; HTC Desire 12/12+;

Desire 12/12+; Xiaomi Mi 9T;

Mi 9T; Google Pixel 3;

3; iPhone 8;

8; Xiaom i Redmi Note 5;

i Redmi Note 5; Zte Axon 7 mini.

Tuttavia, al fine di rendere la scelta dell’acquisto di un eventuale smartphone più sicuro, si consiglia al lettore di prestare particolare attenzione ai livelli di SAR, ovvero il tasso di assorbimento effettivo di radiazioni presente come dato informativo di ogni dispositivo mobile.