Il mondo dell’IPTV è sotto stretta osservazione, giustamente, da parte delle Autorità, pronte a tutto pur di limitare al massimo le perdite, che al giorno d’oggi contano oltre 1 miliardo di euro (annui), a causa di oltre 10 milioni di utenti che periodicamente sfruttano illegalmente i suddetti servizi.

Le azioni intraprese dal Governo sono innumerevoli, una delle più recenti vede conferire all’AGCOM nuovi poteri per cercare di rallentare la diffusione del segnale; per ottenere il risultato desiderato, si pensa che la soluzione migliore sia quella di interrompere il segnale il prima possibile. In che modo? semplicemente obbligando il gestore telefonico all’interruzione entro 30 minuti dall’inizio della trasmissione. Così facendo si crede di spingere gli utenti ad abbandonare l’IPTV stessa.

IPTV, le sanzioni sono sempre più pesanti

Ad affiancare la suddetta soluzione, il Governo ha inoltre deciso di inasprire le sanzioni verso coloro che venissero a tutti gli effetti scoperti nella fruizione illegale dei canali IPTV. La multa base sale a circa 300 euro, ma può raggiungere diverse migliaia di euro in caso di recidiva, oppure la detenzione presso un carcere per un periodo di tempo variabile.

Tutti casi estremi, è bene ricordarlo, ma che allo stesso devono farvi riflettere, poiché rischiare così tanto per guardare una partita o qualche contenuto in streaming, non vale assolutamente la spesa. In futuro, stando a quanto annunciato, il Governo dovrebbe valutare anche nuovi metodi, più precisi ed affidabili, per riconoscere coloro che commettono l’illecito.