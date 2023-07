Un minicomputer si può definire come un computer con prezzo e prestazioni intermedi fra un mainframe e un microcomputer, solitamente inserito in una rete di trasmissione dati che permette l’accesso multiutente.

Amazon in quest’ultimo periodo ne sta proponendo di vari tipi e genere, oggi vogliamo farvi conoscere quello di marca Heigaolapc con Windows 11 Pro integrato.

Amazon propone Mini PC HEIGAOLAP ad un ottimo prezzo

Il MINI computer HEIGAOLAPC è portatile, leggero, solo 0,25 kg e compatto (circa 14,2 x 9,1 x 1,9 cm), dotato di uno schermo touchscreen che permette di utilizzarlo senza mouse o tastiera. Il PC viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato e con una licenza valida; ideale per lavorare o studiare all’aperto, controllare dispositivi smart home, riprodurre media per l’intrattenimento in casa e supportare l’avvio e il controllo remoto.

Il case del computer è realizzato in lega di alluminio e presenta un design migliore e una sensazione tattile più ricca rispetto alle tradizionali scocche dei mini PC. Grazie alla scocca in alluminio, il calore generato durante il funzionamento viene trasferito rapidamente per una migliore performance. Il design termico in metallo consente alla macchina di operare continuamente a temperature fino a 90°C.

Questo mini PC è dotato del processore J4125 con eccellenti capacità di throttling CPU/GPU e un design senza ventole a quattro core. La sua frequenza operativa di base varia da 2,0 GHz/s a 2,7 GHz (4 MB di cache), e il consumo energetico per l’uso quotidiano è inferiore a 10 watt. Il prezzo è di soli 299.99 euro, seguite questo link per maggiori dettagli.