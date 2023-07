Google mette a disposizione di tanti utenti, una nuova lista di applicazioni gratuite (o fortemente scontate) da scaricare direttamente dal Play Store sul proprio smartphone o dispositivo mobile. I prezzi sono fortemente ridotti, i download a conti fatti non dovrebbero essere limitati, ma si consiglia comunque una scelta tempestiva.

Il ragionamento posto in essere nell’avvicinamento alle offerte non cambia rispetto al passato, o comunque a ciò che vediamo ad esempio parlando di Amazon; le riduzioni di prezzo sono limitate temporalmente, e per questo motivo dovete effettuare l’acquisto il prima possibile.

Android e Play Store, ecco le app da scaricare dallo store di Google

Sconti davvero spettacolari vi attendono in questi giorni sul Play Store di Google, in primo luogo notiamo la presenza di vari icon pack, scaricabili a titolo completamente gratuito, tra questi spiccano Orange (LINK) o anche Octagon (LINK), ma allo stesso tempo risultano disponibili numerose applicazioni a prezzi fortemente scontati. Tra queste spiccano Planimeter, la perfetta soluzione per misurare un’area sfruttando il segnale GPS (LINK), oppure anche FTP Server (a 1,09 euro, LINK), per finire con PowerLine Pro Unlock (LINK).

Non mancano chiaramente all’appello una buona dose di sconti molto speciali legati al mondo dei giochi, dove possiamo trovare Dwarf Journey a 2 euro (LINK), Deep Space: First Contact (LINK) o anche Mortal Crusade (LINK). A questi se ne potrebbero aggiungere tantissimi altri, il nostro consiglio è di verificare sullo store per perderne il meno possibile.