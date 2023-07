Dopo una lunghissima pausa durata anni, Futurama sta per tornare con la sua undicesima stagione, la serie animata scritta da Matt Groening e David X. Cohen ha infatti dato segnali di ritorno nei mesi scorsi che si sono poi trasformati in conferme costanti che nella giornata di ieri sono sfociate nel trailer ufficiale e definitivo dell’undicesima stagione.

Stando a quanto è emerso, la serie arriverà su Disney+ e gli episodi saranno disponibili settimanalmente, ovviamente viene spontaneo chiedersi cosa ci sia da aspettarsi dalla nuova stagione, ebbene Disney ha deciso di offrirci un assaggio con il trailer ufficiale e definitivo della stagione, vediamolo insieme.

Il trailer ufficiale

Il trailer ci mostra come la stagione sarà una botta di satira a dir poco senza freno in merito agli ultimi 3 anni, con chiari riferimenti al coronavirus ed al conosciutissimo tampone orofaringeo che ognuno di noi ha temuto di dover fare per controllare di non essere stato infettato.

Per il resto sembra riconfermarsi la classica stagione di Futurama, con umorismo scorretto qua e la pronto a gettare ironia su tematiche di vario tipo per sottolineare la comicità di alcune dinamiche umane ben conosciute.

Disney ha rilasciato anche la poster art che mostra la data di uscita, dal 24 Luglio una volta a settimana vedremo l’arrivo di un episodio per un totale di dieci episodi totali.

Come se non bastasse, sappiamo che gli episodi commissionati sono 20, dunque di conseguenza è facile intuire che anche la dodicesima stagione arriverà in via ufficiale probabilmente il prossimo anno nelle stesse modalità.