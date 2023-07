Per questa estate l’operatore telefonico Fastweb ha davvero deciso di esagerare. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di regalare 100 GB di traffico dati extra ad alcuni suoi clienti. Questi giga saranno aggiunti a partire dal rinnovo successivo all’attivazione della promo e non è previsto alcun costo.

Fastweb è folle, in arrivo 100 GB di traffico dati extra per alcuni clienti selezionati

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Fastweb ha deciso di fare una sorpresa davvero gradita per i suoi clienti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di regalare una grande quantità di traffico dati extra ad alcuni suoi clienti selezionati, ovvero 100 GB. L’operatore sta avvisando i clienti in questione tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore.

“100 GIGA in più sul tuo plafond?! Eh si dal prossimo rinnovo inclusi sulla tua SIM! Per tutte le info https://gofw.it/100GIGA Consensi e privacy https://gofw.it/privacy”.

Come già accennato, questi giga extra saranno aggiunti a quelli già previsti dalla propria offerta. Per averli, gli utenti non dovranno pagare nessun extra. Il prezzo della propria offerta rimarrà invariato nonostante l’aumento dei giga. Si tratta di una quantità decisamente interessante, dato che gli utenti avranno a disposizione ben 100 GB in più da utilizzare per navigare senza pensieri.

Per ricevere questi giga, gli utenti dovranno seguire il link presente all’interno dell’SMS inviato dall’operatore Fastweb. Ricordiamo che questa promozione è compatibile con Fastweb Mobile. Questa offerta è ancora disponibile all’attivazione. In particolare, include ogni mese 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G.