Fastweb costa 8 euro al mese e offre 200GB in 5G

Spodestare dai posti apicali i gestori più importanti del momento risulta praticamente impossibile. La questione che interessa, e in un certo qual modo incuriosisce, gli utenti è una sola: si tratta di tutti provider virtuali, i quali un tempo non venivano neanche presi in considerazione per un cambio gestore. Effettivamente queste realtà non riuscivano a garantire una qualità di rete performante come i gestori più blasonati che tutti conoscono. Lo scenario poi è cambiato, visto che la qualità si è uniformata e soprattutto perché i contenuti sono aumentati nettamente. A testimoniarlo è uno dei più importanti i gestori del panorama italiano, ovvero Fastweb che con le sue offerte mobili è stato in grado di mettere in grande difficoltà veri colossi del mondo della telefonia mobile.

Fastweb: la migliore offerta del momento costa solo 8,95 euro al mese

Il target primario che i gestori virtuali si prefissano in genere è quello di attirare il pubblico con tanti contenuti a disposizione nelle loro offerte. Questo è infatti il caso adatto: si tratta infatti di un provider che riesce a garantire una quantità enorme di giga ma anche di minuti ogni mese. Tutto ciò poi è garantito nel tempo, visto che i prezzi non cambiano mai non essendo i provider virtuali sottoposti ad alcuna rimodulazione.

Grazie alla facoltà di Fastweb di concedere il 5G è tutto molto più semplice. Gli utenti possono beneficiare di un prezzo mensile di 8,95 € per avere tutto ciò che serve. Ci sono infatti all’interno dell’offerta 200 giga in 5G per navigare sul web con minuti senza limiti verso tutti.