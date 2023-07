Il nostro mondo è ossessionato dalla tecnologia e, solitamente, dalla continua produzione di nuovi modelli di smartphone. Tuttavia, forse anche stranamente, sempre più adolescenti scelgono di acquistare un dumb phone.

Sarà forse il bisogno di conquistare un’indipendenza dalla tecnologia? O, chissà, la curiosità di vivere il passato? Sta di fatto che negli Stati Uniti le vendite dei cellulari con funzionalità base stanno schizzando alle stelle, soprattutto per HDM Global, il produttore di Nokia.

Ma cos’è un “telefono stupido”?

Per coloro che sono nati prima del boom degli smartphone, i dumb phone sono semplici cellulari, ma per i ragazzi di oggi sono una novità. Infatti, non sono altro che telefoni limitati alle funzionalità basilari, come effettuare una chiamata o inviare un semplice messaggio. Perché scegliere di fare un salto nel passato? I “dumb phone” hanno il pregio di rimuovere la tentazione di controllare quasi costantemente i social media, che, come dimostrato da diversi studi, occupano più di 7 ore di tempo al giorno degli adolescenti. Per i Millennial invece i “telefoni stupidi” portano probabilmente solo un senso di nostalgia o, anche, la sensazione che più di un “ritorno al futuro” stia accadendo un “ritorno al passato”.

Gli smartphone sono progettati per avere funzionalità sempre più avanzate, i dumbphone per averne limitate. Tuttavia, alcuni dei miglioramenti tipici degli smartphone sono stati applicati anche ai dumbphone, come la copertura di rete 4G o le telecamere potenziate. I telefoni stupidi creati da Nokia sono anche ottimizzati con diversi sistemi operativi, tra cui KaiOS che permette di avere anche una versione più semplice di Whatsapp.

Ma tranquilli, tutto ciò non vuol dire che gli smartphone scompariranno. Possiamo piuttosto parlare di un’integrazione. Come tutti i dispositivi tecnologici, gli smarthphone continueranno ad evolversi, soddisfando così un mercato differente.