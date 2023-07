CoopVoce EVO 200, l'offerta del 2023 ha 200 giga quasi gratis

Riuscire a fare il pieno di contenuti quando si sceglie una delle offerte dei gestori virtuali è praticamente una cosa scontata. Effettivamente le grandi aziende che in quest’ambito stanno dominando sono riuscite tutte a proporre delle offerte che garantissero prezzi più bassi del solito ma con tantissimi contenuti al seguito.

A dimostrarlo sono soprattutto alcuni provider in particolare, tra i quali non si può non citare CoopVoce. L’azienda italiana riesce in questo momento a predisporre tutti i migliori contenuti ma soprattutto la convenienza più ricercata dal pubblico. Tutti questi aspetti sono compresi all’interno di un’unica offerta, la quale durerà ancora per circa cinque giorni. Si tratta della nuova EVO 200, opportunità più unica che rara che CoopVoce non concede quasi mai.

CoopVoce: la migliore offerta del momento ha dalla sua parte addirittura 200 giga in 4G, ecco i dettagli

Gli utenti che attiveranno l’offerta entro il prossimo 5 luglio, potranno avere il primo mese gratis e non pagare il costo di attivazione. Venendo a quelli che sono i contenuti interni, bisogna sapere che CoopVoce non lesina in nulla. Si parte da 1000 messaggi verso tutti i gestori italiani e da minuti senza limiti verso tutti. Il vero colpo da maestro da parte del provider sta però nel proporre 200 giga in 4G ogni mese per la connessione ad internet. Il prezzo è una vera bomba: solo 7,90 € al mese per sempre, senza aumenti futuri.

Ricordiamo che è possibile anche richiedere una nuova eSIM: in quel caso non bisognerà aspettare la produzione di una scheda e il recapito presso il domicilio selezionato.