BMW X1 M35i xDrive, la nuova auto sportiva è un vero e proprio spettacolo

La BMW X1 si arricchisce di un tocco sportivo con l’aggiunta della lettera M, simbolo dei modelli più performanti della casa di Monaco di Baviera. La BMW X1 M35i xDrive, con un motore 2.0 M TwinPower Turbo da 300 CV, entra nella gamma BMW M Performance. Questa versione offre una caratterizzazione sportiva più marcata, con consegne europee previste per novembre 2023 e un prezzo di listino tedesco di 62.000 euro.

BMW X1 M35i xDrive: le specifiche tecniche dell’auto

Esteticamente, la X1 M35i xDrive si ispira ai modelli BMW M più potenti, con una griglia anteriore a doppio rene con finitura nera, doppie barre verticali e logo M. Il paraurti anteriore è progettato per ottimizzare l’aerodinamica e il raffreddamento del motore. Le minigonne laterali svasate, lo spoiler sul tetto e il nuovo diffusore posteriore aggiungono un tocco sportivo. I quattro terminali di scarico, due per lato, con un diametro di 80 mm, e gli specchietti retrovisori M dipinti di nero sono inconfondibili.

Gli interni della X1 M35i xDrive presentano finiture specifiche M, come il quadro strumenti rivestito in Alcantara, le finiture interne in Dark Hexacube Aluminium, il rivestimento del tetto color antracite, le finiture delle soglie delle porte M, la pedaliera, le grafiche della strumentazione e il volante in pelle con palette del cambio.

Il motore

Il motore 2.0 a quattro cilindri benzina con combustione a ciclo Miller, sovralimentazione M TwinPower Turbo, eroga una potenza massima di 300 CV (221 kW) in un regime compreso tra 5.750 e 6.500 giri/min, con la coppia massima che tocca i 400 Nm tra 2.000 e 4.500 giri/min. Il cambio è l’automatico doppia frizione 7 marce Steptronic con funzione M Sport Boost che imposta i sistemi di trazione e sospensione al massimo della sportività. Il sistema intelligente di trazione integrale BMW xDrive è supportato dal bloccaggio meccanico del differenziale (fino al 26%) integrato nel cambio Steptronic.

Tra le altre dotazioni della nuova BMW si segnala l’Adaptive M Chassis, un sistema di sospensioni adattive con valvole a controllo meccanico che combinano il comfort con le caratteristiche sportive di una guida più dinamica. L’impianto frenante integrato ad attuazione elettrica può essere dotato di sistema M Compound con anello in ghisa e dischi in alluminio da 385 mm davanti e 330 mm dietro.

I pacchetti

Per la BMW X1 M35i xDrive è disponibile come optional il pacchetto sportivo M Sport Package Pro, specifico per il modello. Questo pacchetto aggiunge la Shadow Line lucida M con caratteristiche estese e le luci M Shadow Line agli esterni espressivi del veicolo.

Ulteriori caratteristiche

Di serie, la nuova BMW X1 M35i xDrive è dotata di climatizzatore automatico a due zone, BMW LiveCockpit Plus con sistema di navigazione BMW Maps, barre sul tetto M in nero lucido, apertura automatica del portellone posteriore, sensore pioggia con controllo automatico dei fari e quattro porte USB-C e due da 12 volt. Tra gli optional c’è un pacchetto di specchietti retrovisori interni ed esterni, la luce Ambiente, un tetto panoramico in vetro e il sistema audio Harman Kardon. Di serie c’è anche la versione potenziata del sistema di visualizzazione e controllo BMW iDrive con “QuickSelect” e il BMW Operating System 9, oltre a tutti i servizi e le app già introdotti nella nuova BMW X1.