Vi serve un computer portatile Apple ma non volete spendere un patrimonio con l’ultimo modello in arrivo? abbiamo la soluzione per voi e si chiama Amazon.

La piattaforma sta infatti proponendo MacBook Air 2022 ad un prezzo molto conveniente, parliamo di 1.115.07 euro. Ricordiamoci insieme le sue caratteristiche.

Apple MacBook Air 2022 ad un ottimo prezzo

Questo modello dispone di uno schermo da 13.6 pollici, un processore Apple Silicon M2 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, tastiera retroilluminata di notte e molto altro. La connettività wireless è data dal Wi-Fi ax e dal Bluetooth 5.0. Rispetto al precedente MacBook Air M1, al netto del chip, abbiamo un display un po’ più grande e più luminoso, ed il supporto ad un maggiore quantitativo di RAM.

La webcamb diventa inoltre una gradita full HD, e c’è anche la reintroduzione del MagSafe, che non cambia però le altre porte disponibili. Nessuna novità sul tema connettività wireless, mentre aumenta appena la batteria: da 50 a 52,6 Wh.

MacBook Air M2 è il notebook ideale per chiunque non abbia esigenze particolari. Ha la potenza che serve per lo studio, il lavoro e lo svago, vi permette di gestire meglio i video ProRes catturati col vostro iPhone, e da questo punto di vista diventa ancora più a tutto tondo, ma ha gli stessi identici limiti del vecchio modello. L’autonomia di MacBook Air è sempre fantastica. È uno dei pochi portatili che praticamente vi garantisce di coprire tutta la giornata lavorativa. Seguite questo link per acquistarlo!.