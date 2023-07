Amazon, regalo pazzesco: 6 euro di buono da spendere nei Prime Day

Anche questa volta Amazon offre una grande soluzione agli utenti che vogliono acquistare durante i Prime Day 2023. Ecco infatti un buono Amazon da 6€ in regalo.

Il buono spetterà a tutti coloro che ricaricheranno il loro account con almeno 60 € entro oggi 30 giugno.

Ricordiamo che questa promozione resta limitata per un solo ordine per ogni account. Nel caso in cui dovesse essere effettuata una ricarica del valore superiore a 60€, il buono sconto attribuito sarà sempre del valore di 6€.

Amazon: un buono da 6 € in regalo, ecco le regole

Da ricordare anche che sono esclusi tutti i contenuti digitali ma anche i libri e i tablet Fire. Non c’è alcun modo di cumulare il buono con altre promozioni in corso d’opera sugli stessi prodotti. Non si può né convertire in denaro né trasferire. Ricordate infine, per usufruire del buono sconto, di disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.