Il Prime Day si sta avvicinando e la stessa Amazon moltiplica quotidianamente le promozioni che possano spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti da aggiungere al proprio carrello. Oggi è il turno del buono Amazon del valore di 6 euro, che sarà poi possibile spendere nel corso della più famosa 48ore di shopping.

A differenza della soluzione con la quale avere il coupon di 25 euro, di cui vi abbiamo parlato nel precedente articolo, in questo caso l’accesso alla promozione è decisamente più alla portata di ogni singolo consumatore. L’unica limitazione legata all’accesso all’offerta è difatti legata alla ricarica dell’account Amazon di un valore pari ad almeno 60 euro, entro il termine della giornata odierna, 30 giugno 2023. Coloro che rispetteranno questo prerequisito, potranno ricevere un coupon del valore di 6 euro, da utilizzare entro e non oltre il 15 agosto. Per ricevere il coupon PREMETE QUI.

Amazon e il buono sconto, quali altri vincoli

Teoricamente la promozione risulta essere direttamente valida per tutti i consumatori, sebbene comunque siano presenti vincoli di notevole importanza: infatti non possono accedervi coloro che hanno fatto una ricarica nel corso degli ultimi 36 mesi, ed allo stesso tempo per beneficiarne è strettamente necessario che l’account sia attivo da almeno 12 mesi (con un acquisto effettuato nel medesimo periodo).

La ricarica dovrà essere completata tramite la sezione “Ricarica il tuo account”, e dovrà essere del valore minimo di 60 euro, ciò sta a significare che non sarà possibile completare più ricariche che permettano in via cumulata di raggiungere il valore indicato. Verrà elargito solo un coupon ad account.