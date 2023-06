You, è la famosa serie Tv di Netflix che ha visto il ritorno sullo schermo dell’attore Penn Badgley, ovvero il famoso Dan della serie Gossip Girl.

In You, Badgley interpreta il protagonista Joe Goldberg, un bibliotecario misterioso ed affascinante. La serie, è incentrata proprio sulla psicologia di questo personaggio. Sulle sie relazioni amorose, e come queste utime arrivino a trasformarsi in vere e proprie ossessioni. Un personaggio complesso e ricco di sfumature, che mette in risalto, ancora una volta, le grandiose capacità attoriali di Penn Badgley.

You: Jenna Ortega ritornerà nella serie?

Nella terza stagione di You vediamo apparire per la prima volta anche Jenna Ortega, la giovane attrice famosa per il ruolo di Mercoledì Addams. La ragazza, insieme alla sorella, sarà infatti la vicina di casa di Joe. Fino a quando, per una fortuita sequenza di eventi, non si troverà ad essere invischiata nella complicata vita del giovane e ad essere costretta a lasciare la città in cui abitava senza la sorella, perduta in circostanze particolari. Tuttavia, Ellie Alves, il personaggio interpretato da Jenna Ortega nella terza stagione di You, sembra proprio che possa ritornare sugli schermi nella quinta ed ultima stagione della serie.

La notizia è stata riportata nel corso dell’evento Tudum, ovvero l’evento ufficiale dedicato a Netflix e ai suoi fan. Infatti, nel corso di Tudum è stato trasmesso il teaser ufficiale della quinta stagione della serie. Durante il trailer sono stati appunto mostrato alcuni personaggi del passato di Joe, tra cui Ellie.

La notizia non è ancora ufficiale, e ciò di cui stiamo parlando sono per lo più supposizioni. Tuttavia, sembra che anche l’attore abbia confermato alcune teorie nel corso di un’intervista. Egli ha affermato che il passato non risolto di Joe ritornerà nella quinta stagione, che segnerà il capitolo finale della serie TV.

L’attrice Jenna Ortega, grazie alla serie Mercoledì Addams, ha raggiunto una notevole popolarità. Di conseguenza, il suo ritorno, anche nella serie You, sembra essere molto atteso da parte dei fan.

A tal proposito non on ci resta che aspettare l’ultima stagione dell’omonima serie e sperare che la piccola Mercoledì indossi ancora i panni di Elly Alvis, la ragazza a cui Joe continua a mandare soldi per assicurarsi che mantenga il silenzio a proposito dell’omicidio della sorella.