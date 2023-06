Whatsapp - i sistemi iOS, Android e Windows si preparano all'arrivo di grandi novità

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, continua a evolvere, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti dell’interfaccia utente su tutte le principali piattaforme: iOS, Android e Windows. Questi aggiornamenti sono progettati per migliorare l’esperienza utente, rendendo l’app più intuitiva e piacevole da usare.

Whatsapp: tutte gli aggiornamenti in arrivo

Su Android, WhatsApp sta introducendo una nuova barra superiore, che sarà di colore bianco o nero a seconda che la modalità scura sia attivata o disattivata. Questo cambiamento è in linea con i principi del Material Design 3 di Google, che enfatizza la semplicità e l’efficienza. Questa nuova barra superiore non è ancora disponibile, nemmeno per i beta tester, ma dovrebbe essere rilasciata in una delle prossime versioni beta dell’app.

Per quanto riguarda Windows, WhatsApp sta introducendo sticker di dimensioni maggiori nelle conversazioni. Questa funzione è attualmente in fase di distribuzione sul canale beta e non sarà personalizzabile dall’utente: una volta che la novità sarà disponibile sul canale stabile, la dimensione disponibile degli sticker sarà solamente quella grande.

Infine, su iOS, WhatsApp sta introducendo un’interfaccia rinnovata per gli action sheet, i menu che appaiono nella parte inferiore dello schermo quando l’utente deve effettuare una scelta. Questa nuova interfaccia mira a migliorare l’esperienza utente, rendendo più facile e intuitivo l’uso dell’app. Inoltre, con la beta precedente, WhatsApp ha apportato importanti modifiche all’intera interfaccia dell’app, tra cui angoli arrotondati, margini ridotti attorno ai bordi e un effetto traslucido per la barra delle schede e quella di navigazione.

Questi aggiornamenti dimostrano l’impegno di WhatsApp nel migliorare continuamente l’esperienza utente, adattandosi alle esigenze e alle aspettative dei suoi utenti. Con oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, WhatsApp è una delle app di messaggistica più importanti e influenti, e questi aggiornamenti aiutano a mantenere la sua posizione di leader nel settore.