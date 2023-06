WhatsApp, funzioni eccezionali ma segrete: eccone ben TRE

La grande crescita di colossi mondiali che stanno continuando a sorprendere il pubblico passa attraverso una progettazione estremamente minuziosa. A dimostrarlo è WhatsApp che negli ultimi tempi ha dato esempio di grande integrità, soprattutto nei periodi in cui qualcuno credeva di poter sostituire l’applicazione con un’altra piattaforma. Nel mondo della messaggistica non ci sono eguali: WhatsApp ha oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, di cui 200 milioni riservati solo alla sua piattaforma business.

Questi numeri fanno capire quanto l’applicazione risulti importante, cosa che è sotto gli occhi di tutti. A tal proposito arrivano ancora nuove funzioni periodicamente con i nuovi aggiornamenti ma ce ne sono alcune che restano nascoste nonostante diverse persone le abbiano già utilizzate. Bisogna infatti rifarsi ad applicazioni di terze parti totalmente gratuite, le quali sono ad un passo dall’essere illegali.

WhatsApp: con queste applicazioni avete molte più funzionalità per il vostro account

Se siete tra quegli utenti che vogliono spiare il prossimo non facendosi scoprire, dovete solo affidarvi ad un’applicazione molto particolare. Si tratta di Whats Tracker, soluzione gratuita al 100% che permette di conoscere i movimenti. Dovrete solo selezionare gli account da tenere d’occhio durante il giorno: arriverà una notifica ogni volta che questi si conteranno o disconnetteranno da WhatsApp.

L’altra applicazione perfetta per passare sotto traccia è Unseen. Con questa gli utenti possono leggere tutto al di fuori di WhatsApp, senza mai essere online e senza aggiornare l’ultimo accesso.

Infine esiste WAMR, piattaforma ottima per recuperare tutti i messaggi cancellati. Il suo scopo è quello di recuperare ogni messaggio che sia stato cancellato prima di essere letto.