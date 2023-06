WhatsApp Business, nuovo record con 200 milioni di utenti e novità in arrivo

Novità dopo novità, WhatsApp sta dimostrando di non voler lasciare nulla al caso in questo periodo fondamentale per la sua ulteriore crescita. Il colosso infatti è stato in grado di promuovere diversi aggiornamenti che hanno puntellato le funzionalità già disponibili all’interno della piattaforma. Il settore della messaggistica istantanea risulta totalmente assoggettato a WhatsApp, che infatti non nutre più alcun tipo di paura della concorrenza.

L’obiettivo principale era quello di distanziarla quanto prima possibile, visto che ad esempio Telegram stava rubando tantissimo terreno. Ora come ora c’è da valutare un altro aspetto fondamentale, ovvero il lato business di WhatsApp. Anche quest’ultimo sta raccogliendo grandi soddisfazioni, soprattutto alla luce degli ultimi numeri che sono stati riportati dall’azienda. Ciò significa che anche nel mondo del lavoro le aziende stanno utilizzando sempre di più l’applicazione di messaggistica.

WhatsApp Business: i numeri dell’applicazione crescono, ci sono oltre 200 milioni di utenti attivi ogni mese

Secondo quanto riportato, ci sarebbe stato un nuovo traguardo tagliato dall’applicazione WhatsApp Business. L’applicativo è diventato infatti ancora più popolato visto che ad utilizzarlo ci sono più di 200 milioni di utenti attivi tutti i mesi.

All’interno del comunicato emergono anche alcune novità, come quella di creare delle inserzioni direttamente su Facebook e Instagram che possono indirizzare ad un account business appartenente a WhatsApp senza dover passare per forza dall’account Facebook.

Sarà possibile a breve inoltre creare un annuncio pubblicitario per i due social sfruttando direttamente l’applicazione WhatsApp Business. Si tratta solo di alcune delle novità previste per il periodo prossimo, per cui bisogna restare sintonizzati per non perderne neanche una.