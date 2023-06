Tempesta Solare, presto potrebbe separarci per sempre da Internet

Recentemente, su TikTok si è diffusa una teoria secondo la quale una tempesta solare potrebbe cancellare internet e tutte le reti elettriche esistenti sulla Terra. Questa probabilità, che ha generato migliaia di like e commenti, sostiene che la NASA ha annunciato l’imminente arrivo di una tempesta distruttiva.

Tempesta Solare: succederà davvero?

Tuttavia, gli studi pubblicati dalla NASA non si riferiscono a eventi imminenti, ma a nuove scoperte tecnologiche che potrebbero aiutare a prevedere fenomeni come le tempeste solari. La teoria su TikTok sembra essere basata su uno studio del 2021 dell’esperto di informatica Angeetha Abdu Jyothi, che ha calcolato che esiste una probabilità tra l’1,1% e il 12% che possa avvenire un’interruzione “catastrofica” di Internet di alcuni mesi nei prossimi decenni.

Gli esperti hanno riferito che la sonda “Parker Solar Probe” ha scoperto nuovi indizi che potrebbero aiutare a prevedere le origini dei venti solari, che a alta velocità potrebbero danneggiare i satelliti della Terra, le comunicazioni radio, internet e le reti elettriche. Tuttavia, si tratta solo di probabilità e non c’è nulla di certo o imminente.

È importante ricordare di non credere a tutto quello che si vede online e di informarsi sempre tramite fonti autorevoli. Nonostante le teorie allarmanti, non ci sono prove concrete che una tempesta solare stia per distruggere internet o le reti elettriche sulla Terra. Se così fosse però, prepariamoci a tornare negli anni in cui il telefono era solo una lontana fantasia e durante i quali ci si divertiva davvero, senza tenere gli occhi incollati ad uno schermo luminoso.