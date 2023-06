Il compressore d’aria 70mai TP05 è un dispositivo potente e portatile, ideale per viaggiare. Nonostante le sue dimensioni compatte, simili a quelle di uno smartphone, è in grado di fornire un flusso d’aria estremamente potente, con una velocità di gonfiaggio di 18,5 l/min. Questo permette di gonfiare completamente un pneumatico vuoto in circa 10 minuti e un pneumatico parzialmente sgonfio in soli cinque minuti.

Contenuto della confezione

Gli accessori contenuti nella confezione sono molteplici, infatti, troviamo il compressore con vari ugelli per gonfiare qualsiasi cosa, un cavo micro-usb, la prolunga di gonfiaggio e una piccola sacca per riporre il tutto.

Design e materiali

Il design del compressore d’aria 70mai TP05 è stato pensato per la portabilità e la facilità d’uso. Le sue dimensioni compatte lo rendono paragonabile a uno smartphone, il che significa che non occupa molto spazio e può essere facilmente trasportato. Questo lo rende ideale per viaggi in bicicletta, gite in moto o campeggio.

Il corpo sottile del compressore offre una presa confortevole, rendendolo facile da trasportare e comodo da usare con una sola mano. Questo è ulteriormente facilitato dal design senza fili grazie alla batteria integrata, che permette di gonfiare qualsiasi oggetto senza il bisogno di collegare un cavo. Inoltre, il compressore è dotato di una torcia LED integrata, un dettaglio di design che aumenta la sicurezza dell’utente quando si deve gonfiare la propria automobile al buio.

70mai TP05 è costruito con cilindri e ingranaggi ottimizzati in metallo. Questa scelta di materiali contribuisce alla sua robustezza e durabilità, permettendogli di raggiungere una pressione massima di 150 PSI.

Batteria integrata

Il compressore è dotato di due batterie al litio da 2500mAh. Le batterie al litio sono note per la loro lunga durata e capacità di fornire una grande quantità di energia, il che rende questo compressore in grado di funzionare per 28 minuti senza interruzioni.

Display e funzionamento

Il compressore TP05 è dotato di un display facile da leggere, così saprai immediatamente lo stato dell’oggetto da gonfiare. Supporta 5 modalità di gonfiaggio a seconda dell’oggetto da gonfiare: modalità auto, moto, bici, palla e modalità libera. L’unità si fermerà automaticamente quando viene raggiunto il valore di pressione dell’aria predefinito.

Il nostro test

Lo abbiamo provato in svariate situazioni e il compressore è stato subito molto affidabile. Non aspettatevi un gonfiaggio velocissimo poiché essendo un mini-compressore ci impiegherà molto tempo per aumentare i BAR. I generale ci sentiamo di consigliarlo soprattutto visto che stiamo andando verso l’estate e potrebbe essere molto utile per gonfiare la nostra bicicletta, automobile o altro. Purtroppo ad oggi non è disponibile in Italia e non sappiamo quando arriverà ma trovate ulteriori dettagli sul sito ufficiale.

E se vi siete persi l’altro prodotto che abbiamo testato della 70mai cioè una dashcam con intelligenza artificiale vi invitiamo a guardare il nostro video della 70mai 360 Dash Cam Omni: