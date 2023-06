Kena Mobile ha due offerte fino a 230GB a partire da 6 euro

Tra le offerte che stanno rubando più utenti agli altri gestori ci sono quelle di Kena Mobile. Il celebre gestore virtuale è riuscito a salire in cattedra con due promozioni stratosferiche, le quali sono molto differenti tra loro ma che incarnano lo stesso ideale: stiamo parlando della volontà di concedere il risparmio al pubblico.

Kena Mobila batte tutti con le sue offerte migliori, eccole fino a 230 giga al mese

La prima soluzione offre a tutti la possibilità di avere al suo interno addirittura 230 giga per la navigazione sul web sfruttando la rete 4G fino a 60 Mbps. Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono anche minuti senza limiti verso tutti i gestori e 1000 messaggi ancora verso tutti. Il prezzo mensile sembra quasi una truffa ma non lo è: la promo costa 9,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che si possono avere 200 giga spalmati su 60 giorni sottoscrivendo la promo fino al 25 luglio prossimo.

La seconda offerta è quella più economica, la quale con 6,99 € al mese per sempre concede qualsiasi cosa. Si tratta dell’offerta che tutti conoscono con il nome di STAR, soluzione perfetta per pagare meno ogni mese. Costa infatti solo 6,99 € al mese per sempre, con attivazione, scheda e consegna totalmente gratuite.

Al suo interno gli utenti troveranno 130 giga che potranno diventare 180 sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica. Inoltre ci sono anche qui minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti. Inoltre c’è anche qui la possibilità di avere 200 giga per 60 giorni a patto che la sottoscrizione avvenga entro il 25 luglio.