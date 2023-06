iPhone, spegnerlo per 5 minuti potrebbe trasformarlo drasticamente

La sicurezza dei nostri dispositivi digitali è una questione di crescente importanza. Recentemente, il Primo Ministro australiano, Anthony Albanese, ha suggerito che spegnere l’iPhone per cinque minuti ogni notte potrebbe aumentare la sicurezza del dispositivo. Questo consiglio, tuttavia, necessita di un’analisi più approfondita.

iPhone: cosa c’è di vero sulla teoria di Albanese?

Albanese ha sottolineato la necessità di contrastare i rischi informatici in modo proattivo. Il suo consiglio si basa su una guida simile emessa dalla National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti nell’agosto 2020. Tuttavia, il consiglio della NSA era molto più specifico e mirato a prevenire minacce come lo spear phishing e gli exploit zero-click, che sono altamente mirati e colpiscono individui o gruppi specifici.

La NSA suggerisce anche di disabilitare Bluetooth, Wi-Fi e dati cellulari quando non in uso, utilizzare una custodia per nascondere il microfono e coprire la fotocamera, tra le altre misure di sicurezza. Queste raccomandazioni, come sottolineato dall’esperto di sicurezza Troy Hunt, sono destinate alla comunità dell’intelligence, non al pubblico generale.

Apple ha introdotto la Modalità isolamento, una funzione che protegge gli utenti da spyware altamente mirato. Questa modalità è integrata in ogni iPhone con iOS 16 e versioni successive e include protezioni estreme per limitare l’esposizione a exploit zero-click.

Il consiglio del Primo Ministro australiano, sebbene non sia necessariamente sbagliato, manca di dettagli chiave. Per l’utente medio, il riavvio di un iPhone su base settimanale o giornaliera può aiutare leggermente a ridurre la minaccia rappresentata dallo spear phishing e dagli exploit zero-click, ma queste non sono minacce di cui la maggior parte degli utenti deve preoccuparsi. Apple ha un solido set di funzionalità integrate direttamente in iOS che possono aiutare gli utenti iPhone a proteggere se stessi e i propri dati. Sfruttarle è il modo migliore per gli utenti iPhone di salvaguardare i propri dati. Questo include l’uso di Face ID, protezioni in Safari, condivisione della posizione, regole dell’App Store, autenticazione a due fattori e molto altro.