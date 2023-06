iPhone 15 potrebbe stupire, Apple si aspetta una fortissima domanda

Mancano meno di tre mesi alla presentazione ufficiale da parte di Apple per quanto riguarda la nuova linea iPhone 15. I dispositivi più attesi dell’anno sono ormai pronti e bisogna solo stare attenti a far fuoriuscire quanti meno dettagli possibili. Secondo quanto riportato però la richiesta potrebbe essere altissima almeno secondo le previsioni di Apple. L’azienda infatti avrebbe provveduto ad ordinare ai fornitori il 100% degli schermi in più rispetto a quanto fatto con la linea iPhone 14.

Apple si aspetta una preferenza da parte dei clienti per il dispositivo 15 Pro, per il quale la richiesta su tutti gli schermi è fissata addirittura al 58%. Ciò vuol dire che più della metà delle persone propenderanno per il modello migliore compresa la sua variante Max.

iPhone 15 Pro: le possibili caratteristiche tecniche dello smartphone che arriverà a settembre

Da diversi giorni non si parla d’altro che delle tante indiscrezioni che stanno interessando il prossimo top di gamma di casa Apple. Il prossimo iPhone 15 Pro, oltre che molto richiesto, potrebbe essere innovativo sotto alcuni aspetti, certamente non sul piano estetico.

Alcune foto di cui si vocifera in queste ore parlano chiaramente di novità vicine allo zero. Leggermente saranno spostati i tasti laterali verso il basso, mentre le fotocamere saranno ancora più grandi del modello 14 Pro. In più c’è la possibilità che venga introdotta la nuova porta di ricarica type-C. Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma del resto si sa che più ci si avvicina alla data di presentazione, più i rumor diventano plausibili.

Bisognerà quindi solo attendere altre settimane per avere un quadro più delineato.