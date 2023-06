I Jet supersonici saranno il futuro dell’Aviazione, o almeno questo è ciò che si propone di fare un importantissima startup Svizzera, Destinus. Si tratta un’azienda aerospaziale che si propone di realizzare strumenti aerospaziali a velocità supersonica, un obiettivo molto ambizioso e attualmente mai raggiunto.

Tuttavia, è proprio di Destinus la progettazione di due jet supersonici.

I due Jet supersonici e la sfida del secolo

L’ipersonico rappresenta la capacità di un velivolo di superare di ben 5 volte la velocità del suono, definita MacH 5 e che corrisponde a 6000 km all’ora. Potrebbe essere considerata una velocità di mezzo tra quella di un razzo ed un aeroplano.

Il fine ultimo di questi jet è quello di percorrere la tratta New York- Inghilterra, in soli 90 minuti.

I due jet in questione sono indicati con il nome di Destinus S, ovvero una business jet di 25 posti, in grado di volare 18 km più in alto rispetto a qualsiasi aereo e le cui previsioni di effettiva realizzazione riportano agli anni 2032/2035.

Il secondo jet è il Destinus L. Si pensa che la sua realizzazione ufficiale avverrà intorno al 2040, dovrà essere in grado di percorrere 22.000 km e disporrà dai 300 ai 400 posti.

Entrambi i jet sono alimentati a idrogeno liquido. Quest’ultimo risulta essere un’ottima scelta di alimentazione, in quanto privo di emissioni di CO2, consente inoltre il raggiungimento di velocità ipersoniche di cui abbiamo già parlato, in più, l’idrogeno è un agente di raffreddamento, ciò eviterebbe dunque che l’aereo, durante il suo volo, si surriscaldi. La scelta dell’idrogeno liquido come principale fonte di alimentazione viene vista come un’ottima idea non solo dal punto di vista dei superjet ad alta velocità, ma potrebbe essere utilizzato in ogni ambito dell’Aviazione, generando velivoli più efficienti, più veloci e soprattutto meno inquinanti.

Infatti molte compagnie aeree e aeroporti sono perfettamente d’accordo nel dare inizio ad una nuova era dell’aviazione, partendo dai presupposti già introdotti dalla Destinus.