Idrogeno, la prima stazione per il rifornimento arriva a Roma

La prima stazione utile per i rifornimenti ad idrogeno è in arrivo a Roma. Il progetto presentato da Q8 permetterà in via Ardeatina la possibilità di rifornire le auto con questo tipo di alimentazione.

Il noto gruppo petrolifero collaborerà con il gruppo MAIRE. La stazione nella quale sorgerà l’impianto, al momento è già attiva con carburanti tradizionali ma anche metano e gpl.

Idrogeno: arriverà nel 2026 il primo distributore a Roma

Si tratta quindi di una collaborazione molto importante tra due aziende, la quale però si occuperà non solo di questa iniziativa:

“Una partnership che si amplia ulteriormente con la sottoscrizione di una lettera di intenti tra le due aziende con l’obiettivo di sviluppare una filiera nazionale per la produzione, trasporto, accumulo e utilizzo di prodotti rinnovabili per una mobilità sempre più sostenibile.”

Al fine di vedere in funzione l’impianto di rifornimento a idrogeno, gli utenti dovranno aspettare ancora un po’. La vendita al pubblico partirà infatti dall’inizio del 2026. Si tratta comunque di un anticipo rispetto alle scadenze che erano state previste all’interno del PNRR. L’idrogeno verrà erogato dall’impianto con due pressioni differenti, le quali saranno adatte sia a rifornire le automobili che gli autobus oltre che tutti gli altri mezzi, o almeno questo è quanto fa sapere Q8.

“Per il primo anno la stima delle vendite ammonta a circa 14.500 kg totali e si prevedono tassi di crescita del 40% per i primi 5 anni coerenti con le stime delle future immatricolazioni e con la capacità di erogazione per cui è stata progettata la stazione di rifornimento.”