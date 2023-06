Google, tutti pronti per dire addio allo storico logo Android

Google ha recentemente aggiornato il logo di Android, apportando modifiche sia al design del robottino verde che alla scritta che lo accompagna. La testa del robottino è ora presentata in una versione tridimensionale, mentre il nome del sistema operativo ha cambiato font, promuovendo la lettera iniziale “a” da minuscola a maiuscola.

Google: perché il noto logo è stato cambiato?

Questi cambiamenti, sebbene non abbiano un impatto diretto sull’esperienza dell’utente, sono significativi per l’azienda e per il suo posizionamento sul mercato. Il logo di Android ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Inizialmente rappresentava l’intero robottino verde, ma quattro anni fa, Google ha deciso di semplificare il design, eliminando il corpo e mantenendo solo la testa. Anche la scritta ha subito diversi cambiamenti, passando da un font futuristico nel 2008 a uno più sobrio nel 2019. Ora, la scritta presenta una “A” maiuscola e lettere più arrotondate, in particolare la “n” e la “r”.

Il nuovo logo e la scritta sono stati visti per la prima volta al CES di Las Vegas. Durante l’evento, Google ha sperimentato con il design del logo, adattandolo al contesto di varie sessioni, come quella dedicata ad Android Auto. Questa tendenza è continuata all’I/O 2023, dove il logo è stato personalizzato a seconda della funzione descritta o del tema affrontato.

Ma non è finita di certo qui, perché Google ha preannunciato ulteriori novità nei prossimi mesi. È probabile che il nuovo logo farà il suo debutto ufficiale sugli smartphone con il rilascio di Android 14. Se le tempistiche saranno simili a quelle dello scorso anno, potremmo aspettarci qualche sorpresa a breve.